taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli, MHP'nin sahadaki performansının maddi nedenlerle düşük olduğunu ifade ederken, konuşulan parti içi yüzdelere tepki gösterdi.

26.03.2017 - 08:59
  1. Haberler
  2. Politika
Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

Bahçeli: Kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"GARİBİN DE YAPTIĞI ANCAK BU KADAR"

“MHP sahada yok deniyor?" sorusu üzerine konuşan Bahçeli, "Biz kıt imkânlarla bir mücadele yürütüyoruz. Hiç kimseye borçlanmadan yapıyoruz. Garibin de yaptığı ancak bu kadar." dedi.

"MHP'DEN YÜZDE 40 HAYIR VAR" İDDİASINA TEPKİ

Bahçeli ayrıca "MHP içinde ‘Evet’ oyu verecekken ‘Hayır’ oyuna dönüşmüş yüzde 40 var deniyor" ifadeleri üzerine "Kime neyi sordun? Ben de bakıyorum, bizi ziyarete gelenler “Bir de fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyor. Şimdi o fotoğraf çektirenlerin hepsini ben masanın üzerine koysam, ne kadar “Evet”, ne kadar “Hayır” görebilirim." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

Fransa'dan İngiltere'ye Brexit çıkışı

56
Cem Özdemir hayır oyu istedi

Cem Özdemir hayır oyu istedi

224
Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

Bakan Kılıç'tan Gatasaray Genel Kurulu'na tepki

58
Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

Bulgaristan'da ZİK'in skandal seçim kararı

46
Tesla güneş enerjili kiremit satacak

Tesla güneş enerjili kiremit satacak

9
Dünya Saati'ne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

Dünya Saati'ne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden destek

2
İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye tepki

İbrahim Kalın'dan İsviçre'ye tepki

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM