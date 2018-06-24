Bahçeli: Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferidir

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim ilk turda sonuçlandı. Seçim sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Bahçeli, tebrik etti.

"MİLLETİMİZİN İRADESİ SANDIKTA TECELLİ ETİ"

Bahçeli seçim sonuçlarıyla ilgili, "Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir." dedi.

Bahçeli: Bizi yıkmak istediler başaramadılar VİDEO

"KRİZ BEKLEYENLER..."

Bahçeli şu şekilde konuştu: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP, sayın cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Partimiz bütün engelleri aşarak, bütün oyunları bozarak, karanlık senaryoları parçalayarak TBMM’de temsil edilme imkanına kavuşmuş, çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. MHP bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır

BİZİ YIKMAK İSTEDİLER BAŞARAMADILAR

Bizi yıkmak istediler, barışamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır. Türk milleti, milliyetçi hareketi TBMM’nin hem kilit partisi yapmış hem de denge görevi vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun tam hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselenin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda cumhur ittifakına düşen sorumluluk çok daha fazladır.

