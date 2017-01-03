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Bahçeli: Mekke'nin Fethi yılbaşına alternatif değildir

MHP lideri Bahçeli, Reina'daki hain terör saldırısını ve 'yılbaşı kutlanmalı mı' şeklindeki tartışmalara değindi.

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 11:15
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Bahçeli: Mekke'nin Fethi yılbaşına alternatif değildir

Bahçeli: Mekke'nin Fethi yılbaşına alternatif değildir

Haftalık grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Reina'daki saldırının ardından "Türk milleti ve devleti küresel teröre boyun eğmeyecektir, bu devletin sırtı hiçbir zaman yere serilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

MEKKE'NİN FETHİ, YILBAŞINA ALTERNATİF DEĞİLDİR

Bahçeli konuşmasında yılbaşı kutlamalarıyla ilgili yapılan bazı eleştirilerin olduğunu söyledi ve yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak Mekke'nin Fethi gibi anma programları hazırlanmasını 'cehalet' olarak niteledi. Bahçeli "Yılbaşının alternatifi olarak Mekke'nin Fethi'ni kutlamak su katılmamış bir cehalettir" dedi.

Bahçeli: Mekke'nin Fethi yılbaşına alternatif değildir VİDEO

BİRBİRİMİZİN HAYAT TARZINA ÇATIK KAŞLA BAKMAK..

Bahçeli, Reina saldırısı sonrası yaşananlar için, "Bir yanda yılbaşı kutlayanlar, diğer yanda Mekke'nin fethini ananlar iki yana bölünmüştür. Derin yarık giderek büyümektedir. Bacadan giren Noel Baba'ya karşı damardan giren tahammülsüzlük bizi birbirimizden koparmaktadır. Birbirimizin hayat tarzına çatık kaşla bakmak olur ve kabul edilebilir değildir.

Yeniyıl kutlamalarının karşısına Mekke'nin fethini çıkarmak su katılmamış bir cehalet numunesidir" dedi.

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