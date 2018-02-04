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Bahçeli, Mersin'de açılış ve temel atma törenine katıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Mersin'de temel atma ve açılış töreninde konuştu. TTB'ye yüklenen Bahçeli "İşgalden kurtarılması lazım." dedi.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 17:04..
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Bahçeli, Mersin'de açılış ve temel atma törenine katıldı

Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

"TTB İŞGALDEN KURTARILMALI"

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Türk Tabipler Birliği'ne sert sözler söyleyen MHP Genel Başkanı "Hele bir de Türk Tabipler Birliği var ki… Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, vatansever ellere geçirilmelidir. Tabipler Birliği'nin işgalden kurtarılması lazımdır. MHP konuyla ilgili yapılacak ya da yapılması planlanan her girişime destek verecektir." dedi.

Bahçeli, Mersin'de açılış ve temel atma törenine katıldı

Bahçeli: Tabipler Birliği'nin işgalden kurtarılması lazımdır ViDEO

"YÖRÜKLERİ AYRANI KABARMIŞTIR"

Amerika Birleşik Devletleri'ne de yüklenen Bahçeli: "ABD suçüstü yakalanmıştır. Bu çerçevede Afrin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı yerindedir. Bu operasyon elbette hukukidir ve bölgesel istikrarı koruma amaçlıdır. Harekat Türkiye ve bölge ülkelerinin huzurunu tesis etme amaçlıdır. Geri dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı tükenmiştir. Yörüklerin ayranı kabarmıştır." diye konuştu.

Bahçeli, Mersin'de açılış ve temel atma törenine katıldı

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