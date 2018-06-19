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Bahçeli Millet İttifakı'nı kendine has eleştirdi

Samsun'da Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına mitinginde konuşan Devlet Bahçeli, kendine has üslubuyla Millet İttfakı'nı hedef aldı.

DHA | 19.06.2018 - 19:25..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için ilk mitingini "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" sloganıyla Samsun'da düzenledi.

"OLSA İLE BULSAYI EKMİŞLER, YEL İLE YUF BİTMİŞ"

Türk düşmanlarının el ele verip aynı hizaya girdiğini ifade eden Bahçeli, "Türkiye'ye diş bileyen çevrelerle aynı havzada buluşup, beraberce cephe alıyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar, hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Bunların birbirinden farkı yoktur. Bunlarda hayır yoktur. Gelecek yoktur asla umut yoktur.

Bahçeli Millet İttifakı'nı kendine has eleştirdi


Biz 'Cumhur İttifakı' diyoruz; yıkım koalisyonu Cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor. Biz 'bağımsızlık' diyoruz; zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağını söylüyorlar. TBMM'de çoğunluğu kazanacaklarını ileri sürüyorlar. Eski sisteme geri döneceklerini iddia ediyorlar. Atalarımız ne güzel de ifade etmiş; 'Olsa ile bulsayı ekmişler, yel ile yuf bitmiş'. Yoktan da yonga çıkmazmış.

Bahçeli Millet İttifakı'nı kendine has eleştirdi VİDEO

"ZEMHERİDE YOĞURT İSTEYEN CEBİNDE İNEK TAŞIR"

Samsun'dan sesleniyorum; zemheride yoğurt isteyen, cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar. Kökü ve kimliği bulanık olanlar baltayla taşa vuruyorlar. Fikri ve zikri karışık olanlar davetsiz gelenin döşeksiz oturacağını bilmiyorlar.

Bahçeli Millet İttifakı'nı kendine has eleştirdi


"CUMHURBAŞKANI İLK TURDA SEÇİLECEK"

Cumhurbaşkanı seçimi eğer ikinci tura kalırsa PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizden devşirilmiş bazı isimler PKK'nın dümenine nasıl tutunduklarını gösterdi. FETÖ; HDP, İP ve CHP lehine zaten faal şekilde çalıştığını çoktan beyan etti. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye Cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" ifadelederini kullandı.

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