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Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Özalkan'ın adına Telefar'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptıracak.

AA | 23.01.2018 - 15:00..
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Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirerek Telefar'de şehit adına anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılacağı açıklandı.

Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

ŞEHİDİN VASİYETİNİ BAHÇELİ ÜSTLENDİ

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afrin şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini, MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

Özalkan, şehit olursa devletin ailesine vereceği paranın, bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve buraya adının verilmesini vasiyet etmişti.

Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev VİDEO


Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Bahçeli, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirecek

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