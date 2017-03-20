Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ mitingi sonrası bazı gazetecilerle yaptığı sohbette 'evet' sonrası siyasi geleceğini konuştu.

'Evet' sonrası çünkü Bahçeli "Sandıktan hayır çıkacağına ihtimal vermiyorum. Olmayan şey üzerine de yorum yapmanın manası yok." dedi.

Öte yandan Bahçeli'ye Melih Gökçek'in “Bahçeli Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa milli birliğimiz açısından çok önemli olur.” sözleri soruldu.

"BÖYLE BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA YAKIŞMAZ"

Bahçeli kendisi için, "Devlet Bahçeli bir siyasi kurum olan, 48 yıllık, geleneği göreneği olan bir siyasi partinin genel başkanı" ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Böyle bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi bir sıfatla görev üstlenmesi yakışık almaz. Ak Parti’de onu yapabilecek çok sayıda insan var. MHP’yi kimse bir yere yamalamaya kalkmasın. 48 yaşındadır MHP. Cumhurbaşkanı yardımcısının MHP’den olması gibi bir düşünceye sahip değiliz."