Bahçeli, TBMM 15 Temmuz özel oturumunda

KILIÇDAROĞLU'NUN 'KONTROLLÜ DARBE' İMASINA YANIT

15 Temmuz özel oturumunda kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı:

"Meclis'in bu özel birleşiminde toplanmış bulunuyoruz. Muhterem heyetinizi, aziz vatandaşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz'a direnen, destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahramanca işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve Türk milletine saygılarımı sunuyorum.

Bahçeli: Kontrollü darbe demek aklın inkarıdır VİDEO

KONTROLLÜ DARBE DEMEK AKLIN İNKARIDIR

Türk milleti tarih boyunca belaları alt etmeyi başarmıştır. Üzerinde yaşadığımız çetin ve zorlu coğrafyada yaşamanın ağır sonuçları olacaktır. Türk milletinin hedefte olması tesadüfi görülmemelidir. Böylesi bir ihanet kuşatması yeni de değildir. Birbirimize düşersek ya bizi bu vatandan söküp atacaklar ya da burada bizi gömük üzerimizden aşacaklardır. 15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca, taşeronları, planlayıcıları belli olan bir işgal denemesidir. Kontrollü darbe demek aklın inkarı, yalın gerçeklerin imhasıdır.

ÇANAKKALE'DE YARIM KALAN ZULMÜ HAİN FETÖ'CÜLER TAMAMLAMAK İSTEMİŞLERDİR

TBMM defalarca bombalanmış, kurşun yağmuruna tutulmuştur. Tarih sayfalarını karıştırdığımızda örneğine neredeyse hiç rastlanmayacak sahneler 15 Temmuz gecesi yaşanmıştır. Çanakkale'de yarım kalan zulmü hain FETÖ'cüler tamamlamak istemişlerdir. 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir ihanettir. Bir yanda Türkiye diğer yanda yedi düvel vardır. Taraflar çok nettir. FETÖ, Türkiye'ye kastetmek için eline geçirdiği bütün imkanları kullanmıştır.

FETÖ, HAÇLI ZİHNİYETİNİN SU KATILMAMIŞ BİR BARBARLIĞIDIR

Tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur. Milli bir mutabakatın varlığı şarttır. Neden hep birlikte zalimlere karşı gelemiyoruz. Nedir bizleri ayrı düşüren, nelerdir ayrı düşüren? FETÖ asırlardır devam edegelen Anadolu'nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. FETÖ haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. İç barış ve huzur ortamını birlikte temin ve tamir etmezsek biliniz ki yeni saldırılar önümüzdedir.

Bunu görmek, bunu artık bilmek lazımdır. Bugün batılı devletlerin acıklı ve aciz durumları, ikircikli tavırları tehditlerinin sönmediğini somut örneğidir. Kahraman tişörtü giyenler güldürmeyelim. "