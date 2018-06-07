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Bahçeli: Teröristler yeryüzünden silinmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil'i işaret ederek Türkiye'nin terör sorunundan tamamen kurtulması gerektiğini vurguladı.

AA | 07.06.2018 - 19:17..
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Bahçeli: Teröristler yeryüzünden silinmeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, "24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl?" temalı bölge istişare toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

HIYANETİN KÖKÜNÜ KURUTMA ZAMANI

Bahçeli, "Teröristlerin barınak ve sığınakları, yeryüzünden silinmelidir. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse, aynısı Kandil'de de yapılmalıdır. Zaman, hıyanetin kökünü kurutma zamanıdır. Zaman, kahramanlık zamanı, devir Türk devridir. Türkiye terör sorunundan kurtulmalıdır. Başka yol ve çare yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Teröristler yeryüzünden silinmeli

GEVŞERSEK BEDEL ÖDERİZ

Teröristlerin, ele geçirildikleri her yerde imha edilmesi gerektiğini aktaran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Görüyorsunuz, teröristten cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si, HDP'si, İP'i, Saadet'i, PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Hatta CHP'nin trajikomik cumhurbaşkanı adayı, Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitmiştir. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Edirne Cezaevi'nde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır? Kandil'e el sallamanın, millete veda etmek olduğunu anlayamayacak kadar mı körleşmiş, basiretini kaybetmiştir? Bunlara acırsak, acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz. Türkiye, özellikle 24 Haziran'dan sonra, güçlü ve sağlam bir iradeyle, beka düzeyindeki bütün meselelerini çözecek bir imkan ve kabiliyete kavuşacaktır."

Bahçeli: Teröristler yeryüzünden silinmeli VİDEO

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