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Bahçeli, Tunceli ve Ağrı şehitlerine rahmet diledi

Bahçeli, Tunceli'deki şehit olan 12 kişi ile Ağrı'da şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

18.04.2017 - 21:36
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Bahçeli, Tunceli ve Ağrı şehitlerine rahmet diledi

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, görev uçuşu sırasında düştüğünü hatırlattı.

Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladının şehit düştüğünü belirten Bahçeli, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ise teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Mehmetçiğin şehit olduğunu kaydetti.

"KAHRAMANLARIMIZI RABBİM KORUSUN"

Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, aziz millete sabır ve başsağlığı dileyen Bahçeli, "Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum." ifadesini kullandı.

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