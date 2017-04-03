Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlenen "Taş Medreseli Ülkücüler Buluşmasına" katılmak için Kızılcahamam'a gelen MHP Genel Başkanı Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. MHP Lideri Bahçeli'yi, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, milletvekilleri, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve partililer karşıladı.

Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bırakan Bahçeli, ardından ilçenin simgesi haline gelen ve Şehit Fatih Duru Parkı'nda bulunan Şehit Anıt Ağacını ziyaret etti.

MÜZEYİ BEĞENDİ

Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olan, Mehmet Gülşen, Lütfi Gülşen, Hakan Gülşen ve İbrahim Ateş hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi. Daha sonra Kızılcahamam Belediyesi 100. Yıl Eğitimci Nuray Yeşil Müzesini ziyaret eden Bahçeli'ye, 1999 yılında Belediye Başkanı Muhittin Güney'in babası ile çektirdiği fotoğraf gösterildi.

Kızılcahamam'ın tarihi dokusunun bulunduğu, kaybolan mesleklerin yer aldığı ve Kızılcahamamlı şehit, gazi ve hayırseverlerin maketlerinin bulunduğu müzeyi çok beğendiğini söyleyen Bahçeli, müze tanıtımında, böylesine değerli bir yeri Kızılcahamam'a kazandıran Muhittin Güney'e teşekkür etti. Güney, MHP Lideri Bahçeli'ye kendisinin kaleme aldığı Ömer B. Hattap ve Yabanabad'dan Kızılcahamam'a Kızılcahamam 100 Yaşında sempozyum kitabını hediye etti.