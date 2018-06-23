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Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin sadece Meclis'te güçlü olmasına yönelik adımlar atacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 09:41..
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Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni hükümette yer almak istemediklerini açıkladı. Bahçeli, "Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter." dedi.

"KENDİLERİNE MENFAAT YARATIYORLAR"

"MHP'nin bünyasine değişik alanlarda değişik kişiler trafından fitne yayarlar. Bunları boşuna mı destekliyorsunuz, şuyumuz var… Her dönemde bürokraside de bulunanlar ve yeni dönemde de bürokraside olmak isteyenler 'ülkeyi ancak bu durum kurtarır' diyerek kendilerine menfaat yaratıyorlar.

"MECLİS'TE GÜÇLÜ BİR MHP..."

Sayın Recep Tayip Erdoğan beyi destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürtmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz.

"HER ŞEY BİTER"

Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter. Tuğrul Bey'e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz. Bir değerli gazeteci 'bunlar hazine yardımı almak için böyle bir ittfaka girdiler, barajı aşamayacak korkusuyla böyle yapıyorlar…' dedi. Bunları da söylemeyen kalmadı. Biz ne yapacağız, girdiğimzi yolda devam edeceğiz."

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