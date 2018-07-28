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Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli,"ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir." dedi.

AA | 28.07.2018 - 17:49..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'deki tutukluluğu ev hapsine çevrilen rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamasına tepki gösterdi.

"AHLAKİ KURAL İHLALİDİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir.

ABD Başkanı papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir."

 

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