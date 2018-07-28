Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak ve müstehcen fotoğraflarını sızdıranın eşi olduğu ortaya çıktı.

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Tarkan eşine emzirme koçu tuttu

Megastar Tarkan, eşi ve çocuğu için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Tarkan şimdi de eşine yardımcı olması için özel emzirme koçu ayarladı.