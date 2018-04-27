Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusuna değindi. Bahçeli'nin Gül değerlendirmesi, madde madde şöyle:

"ERDOĞAN'A GİDİP 'KARDEŞİM SEN ADAY OL' DEMELİ"

"-(11. Cumhurbaşkanı Gül) Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül, siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur.

"ADAY OLACAKSA ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN"

-Ben aday olacağına ihtimal vermiyorum. Vermiyorum çünkü yanlış olur. Ama 'ille de aday olmayı düşünüyorum' diyorsa Allah yolunu açık etsin. Kim aday yapacaksa yapsın.

"DAVUTOĞLU, GÜL'E GERÇEĞİ GÖRMESİ İÇİN DAVET ÇIKARDI"

-(Davutoğlu'nun açıklaması) Davutoğlu sonucu bağlamıştır. Bu sonuca Abdullah Gül Bey'in bir cevap vermesi lazım. 'Biz şu kadar saat görüştük ama Ahmet Davutoğlu'nun ortaya koyduğu görüş, görüşmelerimizin özünü teşkil etmektedir. Benim de aday olma niyetim yoktur' demeleri lazım. Şu ana kadar demediklerine göre tek yanlı bir görüşme olarak kalmıştır. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş, Gül'e de böyle bir gerçeği görmesi için davet çıkarmıştır.

"BOYNU BÜKÜKLER OLAYINA SON VERİLMELİ"

-Seçime girmeyle alakalı kaygınızın olmadığını bilmenize rağmen 15 milletvekilini gönderen ve 15 milletvekilini kabul edenlerin hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor. 15 CHP'li milletvekilini geldiği yere gönderip boynu bükükler oyununa son vermek lazım."