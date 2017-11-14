taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.488
USD
3,8694
EURO
4,5254
ALTIN
158,80
PETR
62,8100

Bahçeli'den AK Parti ile iş birliği mesajı

MHP lideri Bahçeli, CHP ile HDP'nin referandumda iş birliği yapması halinde AK Parti'nin yanında olacağını söyledi.

14.11.2017 - 11:22
  1. Haberler
  2. Gündem
Bahçeli'den AK Parti ile iş birliği mesajı

2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimleri öncesi AK Parti ile işbirliği mesajı verdi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"CHP-HDP REFERANDUM RÖVANŞINA KALKARSA.."

"Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki; 2019 seçimleri tek adamdan olanlar, demokrasiden olanlar olarak ikiye ayrılacaktır. Önümüzdeki siyasal süreçte CHP-HDP referandum rövanşına kalkarsa bloklaşma sertleşir CHP yanına HDP ve diğer yedekleri alırsa MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. AK Parti ile yeni sistemin tesisi için yan yana mücadele ederiz.

"SONUNA KADAR BİRLİKTE MÜCADELE SÜRECEK"

Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir."

İlginizi Çekebilir
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi
Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.
Devlet Bahçeli'nin CHP'ye Atatürk eleştirisi
MHP lideri, " HDP, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine giren CHP'nin Atatürk'ün adını anmaya hakkı yok" dedi.
AİHM binlerce başvuruyu reddetti
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan 25 bin başvuru için, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adres gösterildi.
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

140
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

33
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

173
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

78
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

43
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM