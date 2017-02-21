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Bahçeli'den Akşener'e: Kaç evladın öleceğini biliyor muydun

Bahçeli, Akşener'e; "Bir ara başbakan olacağım diyenler 15 Temmuz olsaydı kaç vatan evladının öleceğini biliyor muydu?" dedi.

21.02.2017 - 11:03
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devlet bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

"BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYENLER NASIL CEVAP VERECEK?"

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada Meral Akşener'e; "Tehlike yakın ve büyüktür. 15 Temmuz başarılı olsaydı kaç vatan evladı katldilecek, yoksulluğa vatansızlığa sürüklenecekti. Bu sorunun cevabını bilen var mıdır? 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, Türk Milletine hayat hakkı tanınacak mıydı? Bir ara Başbakan olacağım diye tutturup avaz avaz bağıranlar bu soruya nasıl cevap verecek? 15 Temmuz’da olmayınca 16 Nisan’da şanslarını denemek için hazır bekleyenler kargayı bülbül diye satmaya kalkmayın." diye seslendi.

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