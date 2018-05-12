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Bahçeli'den Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'a af önerisi

Bahçeli, hapiste bulunan Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın "taş duvarlar arasında çürümeye terk edilmesinin" ne kadar adil olduğunu sordu.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 15:18..
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Bahçeli'den Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'a af önerisi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı cephesinden gelen HDP'li Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebine sert tepki gösterdi.

Demirtaş'ın 'PKK'lı olduğu halde' serbest bırakılmasının istenmesine Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz örneğiyle yanıt veren Bahçeli, bu isimler için 100 bin imza toplanması durumunda, yine serbest bırakılmaları için bu cephenin kampanya başlatıp başlatmayacağını sordu.

Ardından bu isimlerin hapiste olmalarının ne kadar adil ve adaletli olduğu sordu.

"KARDEŞLERİMİZİ TAŞ DUVARLAR ARASINDA ÇÜRÜMEYE TERK ETMEK NE KADAR ADİL"

Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamada konuyla ilgili olarak söyledikleri şöyle: "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

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