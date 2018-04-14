Bahçeli'den Aliyev'e tebrik mesajı

Devlet Bahçeli, mesajında, İlham Aliyev'in 4'üncü kez Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden mutluluk duyduğunu bildirdi.

"İKİ DEVLET TEK MİLLET"

Gelecek süreçte, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağların, "iki devlet tek millet" anlayışının daha da güçleneceğine, daha da perçinlenip derinleşeceğine inandığını belirten Bahçeli, "Yeniden üstlendiğiniz Cumhurbaşkanlığı göreviyle Azerbaycan'ın gelişmesine, bölgesel ve küresel siyaset alanında hak ettiği mevkilere gelmesine büyük hizmet ve katkılar sağlayacağınızı görüyor, aynı zamanda bunu ümit ve temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"TÜM AZERBAYCANLI KARDEŞLERİME..."

Bahçeli, şunları kaydetti: "Zayıflayan bölgesel huzur ve istikrarın düzelmesi, zedelenen güvenlik ve barışın arzulanan seviyelere ulaşması için şahsınızın ve kardeş ülke Azerbaycan'ın önemli hizmet ve görevler ifa edeceğine kanaatim tamdır. Bu vesileyle zat-ı alinizi, Cumhurbaşkanlığı görevine bir kez daha seçilmenizden mütevellit tebrik ediyor, şahsınızla birlikte tüm Azerbaycanlı kardeşlerime saygı ve selamlarımı sunuyorum."