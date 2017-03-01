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Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

01.03.2017 - 19:50
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Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

Bahçeli'den Barzani ziyaretiyle ilgili yeni açıklama

MHP lideri Bahçeli, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin "Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. Ne oldu da Barzani Türkiye’de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı?Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi?

Sayın Başbakan’a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz." dedi.

‘BARZANİ’NİN BEZ PAÇAVRASI’

Barzani’nin ziyareti sırasında IKBY bayrağının asılmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, “Barzani’nin bez paçavrası daha önce de asılmış. İyi ya o zamanda aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi?, Uyuşup karanlığa mı uyalım?” ifadelerini kullandı.

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