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Bahçeli'den Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na destek

Devlet Bahçeli katıldığı canlı yayında, ''Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın eyalet konusu ile ilgili açıklaması fazlasıyla yeterli.'' dedi.

14.04.2017 - 21:04
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Bahçeli'den Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV'de katıldığı programda Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.

"BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI YETERLİ"

Devlet Bahçeli katıldığı canlı yayında, ''Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın eyalet konusu ile ilgili açıklaması fazlasıyla yeterli.'' dedi.

Bahçeli'den Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na destek

"SABAHA KADAR SOSYAL MEDYA HAREKETLENMİŞ"

Eyalet tartışmalarıyla ilgili Bahçeli ayrıca, "Sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş. Bir anı düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tesis açılışı gerekçesiyle Türkiye'yi çok önemli bir programa aldı ve gezdi. Sayın Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde gece gündüz televizyonlara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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