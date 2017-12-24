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Devlet Bahçeli başkanlara köstekli saat hediye etti

Bahçeli, görevdeki 20. yılı dolayısıyla ülke genelindeki teşkilat başkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden hediye etti.

İHA | 24.12.2017 - 12:59..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkanlığı görevinin 20. yılı nedeniyle Türkiye genelindeki 81 il başkanına, özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden gönderdi.

Devlet Bahçeli başkanlara köstekli saat hediye etti

SELÇUKLU DÖNEMİ SÜSLEMELERİ

Köstekli saatlerde Devlet Bahçeli yazan Osmanlı tuğrası ve Türk bayrağı yer alırken, saatin kenarlarında Selçuklu dönemine ait süsleme bulunuyor.

Gönderilen özel saatler il başkanlarına ulaşmaya başladı.

Gaziantep’te özel saatin ulaştığı MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, köstekli saat hakkında bilgi vererek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Devlet Bahçeli başkanlara köstekli saat hediye etti

"HER BAKTIĞIMIZDA LİDERİMİZİ HATIRLIYORUZ"

Bizzat Bahçeli tarafından tasarlanan saatin tasarım özellikleri hakkında da bilgi veren Taşdoğan, "Bu köstekli saatler, bizzat Genel Başkanımız tarafından tasarlanması nedeniyle çok önemli. Ayrıca Genel Başkanımızın görevdeki 20. yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Gururla taşıdığım bu saate her baktığımızda liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emrinde ve izinde olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz.

Bu saatin kenarlarında Selçuklu eserlerini andıran, il işlemesi ve süslemeler mevcut. Saatte Türk bayrağı logosu da var. saatin kapağını açtığımızda ise ’Devlet Bahçeli’ yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında ise, bir bozkurt başı tasarımı var. Bizim için güzel bir hediye oldu." diye konuştu.

Devlet Bahçeli başkanlara köstekli saat hediye etti

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