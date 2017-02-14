Bahçeli'den değişti diyenlere müthiş cevap

MHP lideri Bahçeli, referandum sürecinde negatif propaganda yürüterek MHP'yi yıpratmak isteyenlere gereken cevapları vermeye devam ediyor.

"DEĞİŞEN BEN MİYİM BAKAN GÖZLER Mİ ŞAŞI?"

Kendisi hakkında "Devlet Bahçeli değişti" eleştirileri yapanlara "Değişen ben miyim yoksa bakan gözler mi şaşı? Değişen ben miyim derlenen Türkiye mi?" cevabını verdi.

Bahçeli davasını, fikriyatını ve ülkülerini hiçbir şeye değişmeyeceğini söyleyerek: "Her şeyini takas edenler, sorumluluk ruhunu başka görür." dedi.

"SONUNA KADAR DEVLET EDEBİYETE KADAR MİLLET"

Bu ülke için vazgeçilmez bir yemininin olduğunu belirten Bahçeli, "Diyeceğim odur ki, evet, yine evet, bir kez daha evet... Sonuna kadar devlet, edebiyata kadar millet" sözleriyle tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

İşte o tweetler: