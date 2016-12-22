taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5131
EURO
3,6793
ALTIN
127,91
PETR
55,1300

Bahçeli'den El Bab açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, El Bab'ın kontrol ve temizliğinin ne pahasına olursa olsun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

22.12.2016 - 15:47
  1. Haberler
  2. Gündem
Bahçeli'den El Bab açıklaması

Bahçeli'den El Bab açıklaması

"HER YÖNÜYLE DARBOĞAZDAYIZ"

"Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır.

"EL BAB'IN TEMİZLİĞİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN SAĞLANMALI"

IŞİD'in El Bab'dan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. El Bab'ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır

"TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİREMEYECEKLER"

Terör örgütleri Türkiye'yi dize getiremeyecek, Türk milletini pes ettiremeyecektir. Nitekim Türk milletinin şaşmaz iradesi budur.

"HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR MİLLET OLUNMALI"

Türkiye seferdedir, zafer için bir olmak, diri olmak, hep birlikte büyük bir millet gibi davranmak şarttır.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

70
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

171
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

312
Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

306
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

17
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM