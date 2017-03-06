Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin 'evet'e yönelik referandum kampanyalarını engellemesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

"ERDOĞAN YALNIZ DEĞİL"

Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk’ün yaşadığı Avrupa’yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa’ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa’da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere 'evet' kampanyası için ilk engeleme Almanya tarafından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yapılmıştı. Ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yasak getirilmişti.

Daha sonra Hollanda Türk siyasilerin referandum kampanyalarını engelleyecekleri konusunda tavır koymuştu.

Avusturya da Türk siyasetçilerin Avrupa'da istenmeyen adam ilan edilmelerini istemişti.

"DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRIM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı bir konuşmada Almanya'ya sert tepki göstererek "Ben istediğimde gelirim konuşturmazsanız dünyayı ayağa kaldırım" dedi.