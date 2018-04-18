Erken seçim kararı sonrası Bahçeli'den ilk mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısı sonrası Cuhmurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçti ve erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

"24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE KAZANACAK"

Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, "24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır" dedi.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur,olması gereken budur,Türkiye’nin önü açılmış,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

"YAPILAN, YAPILMASI GEREKEN BUDUR"

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

SANDIKTAN KORKMAK SAKINCALI BİR BAKIŞTIR

Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

