taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0271
EURO
4,9856
ALTIN
174,90
PETR
72,7200

Erken seçim kararı sonrası Bahçeli'den ilk mesajlar

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından açıklamada bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden" dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 19:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erken seçim kararı sonrası Bahçeli'den ilk mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim çağrısı sonrası Cuhmurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçti ve erken seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

"24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE KAZANACAK"

Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, "24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır" dedi.

"ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR"

Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.Önümüz hamd olsun açık, gelecek aydınlıktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur,olması gereken budur,Türkiye’nin önü açılmış,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

"YAPILAN, YAPILMASI GEREKEN BUDUR"

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

SANDIKTAN KORKMAK SAKINCALI BİR BAKIŞTIR

Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Başbakan: Önemli olan ben değil milletin geleceği
Binali Yıldırım, son Başbakan olarak yaptığı açıklamada "Önemli olan milletin geleceği, çalışmaya devam edeceğim." dedi.
YSK Başkanı: Erken seçime hazırız
YSK Başkanı Sadi Güven erken seçimle ilgili, "Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.
Erken seçim kararını duyan HDP'liler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı en çok HDP'li vekilleri üzdü.
OHAL'in 3 ay daha uzatılması TBMM'de kabul edildi
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL 7. kez uzatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı, erken seçim kararı aldıklarını açıkladı

812
Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

Erken seçim öncesi yayınlanan son anket

247
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi

185
Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

225
'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

'Gülen’in köpeğiyim' diyen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

165
İran'da Ulusal Ordu Günü

İran'da Ulusal Ordu Günü

150
Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

Temel Karamollaoğlu: Erken seçime hazırız

219
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM