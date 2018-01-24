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Bahçeli: Kızıl Elma'yı ülküsüzler anlamaz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kızıl Elma ülküsüyle ilgili, "Kızıl Elma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin milli varlığının istikbal nurudur." dedi.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 19:11..
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Bahçeli: Kızıl Elma'yı ülküsüzler anlamaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan gündemle ilgili açıklamalarda bulundu:

SAHADA MINTIKA TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı’nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken; her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin’in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir.

TERÖRİSTLER HEZİMETTEN KURTULAMAYACAK

Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı’na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin’deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

KIZIL ELMA'YI ŞİRK GÖREN KRİPTO MÜNKİRLER...

Şu rezilliğe bakınız ki, Kızıl Elma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızıl Elma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızıl Elma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk.

KIZIL ELMA PAZARDA ALINIP SATILAN ELMA DEĞİLDİR

Kızıl  Elma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızıl Elma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızıl Elma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.

Kızıl Elma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur.

İÇİMİZDEKİ YPG'LİLERİN...

Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızıl Elma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızıl Elma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

İçimizdeki YPG’lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızıl Elma’nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

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