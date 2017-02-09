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Bahçeli hayır cephesinin saldırılarını değerlendirdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden partinin kuruluş yıldönümü ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

09.02.2017 - 20:52
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Bahçeli hayır cephesinin saldırılarını değerlendirdi

Bahçeli hayır cephesinin saldırılarını değerlendirdi

MHP Lideri Bahçeli, partisinin anayasa değişikliği konusunda aldığı tavır karşısındaki saldırılar hakkında " Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da, evet, MHP ebediyete kadar vardır" açıklamasında bulundu.

"ÜLKÜCÜ OLMANIN ZOR OLDUĞUNU HEP BİLDİK"

Bahçeli, "Ülkücü olmanın zor, Ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik. Başaramaz dediler, güldük geçtik. Yenilir, yılarlar dediler; hiç oralı olmadık. Biliyorduk, kutlu bir davada erimek herkesin harcı değildir." ifadelerini kullandı.

"FİTNECİLER HİÇ DURMAYIM ALEYHİMİZE PROPAGANDA YAPSADA EVET"

Bahçeli, "Türklüğün kervanı asırlar evvel yola koyuldu. 48 yıl önce siyasallaşıp toplumsallaştı. Sonsuza kadar da bu ülkü kervanı yoluna devam edecek. Dedikoducular vızır vızır gezip dolaşsa da, fitneciler hiç durmayıp aleyhimize propaganda yapsalar da, evet, MHP ebediyete kadar vardır. Merhum Başbuğumuza, bir hilal uğruna hain saldırılar sonucunda toprağa düşen aziz ülkü şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

EL BAB ŞEHİTLERİNE DUA

Bahçeli ayrıca "Ayrıca El Bab'ta dün ve bugün şehit olan sekiz kahramanımıza Rabbim'den rahmet niyaz ediyor, yaralı evlatlarımıza şifa diliyorum. Türk milletinin güvenliği ve geleceği için karşılıksız mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayır duası ve MHP'nin desteği terörizmin peşine düşen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeşlerimledir." dedi.

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