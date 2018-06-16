taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7300
EURO
5,4923
ALTIN
194,63
PETR
73,0800

Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü

Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpekle ilgili bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce'den geldi.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 10:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek, kurtarılamadı.

Herkesi derinden etkileyen olay karşısında parti liderleri de sessiz kalmadı.

"İYİLEŞTİRME SAĞLAYACAĞIZ"

MHP Lideri Devlet Bahçeli vahşetle ilgili, "Hayvanları koruma kanununda gerekli iyileştirmeyi sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü

BİR AÇIKLAMADA İNCE'DEN

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Vicdan! Vicdan. Nasıl yapılır bu! Bu vahşet, yapanın yanına kar kalmayacak. Yazıklar olsun." dedi.

Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü

"ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

Bacakları kesilen yavru köpek kurtarılamadı VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

İngiltere, Türklere yeniden süresiz oturma izni veriyor

41
Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

Sakarya Valisi: İş makinesi köpeğin bacaklarını koparmış

45
Cüneyt Çakır tarihe geçti

Cüneyt Çakır tarihe geçti

19
'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

'HDP Avrupa'da olsaydı AİHM kapatılsın derdi'

66
Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor

50
İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

57
Doğu Türkistan Türklerine ikametgah veriliyor

Doğu Türkistan Türklerine ikametgah veriliyor

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM