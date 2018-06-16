1 Suruç'taki saldırıyla ilgili 19 kişi gözaltına alındı Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruçturmada 19 kişi gözaltına alındı.

2 Kuzey Kore ABD'li askerlerin kemiklerini iade ediyor ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang yönetiminin Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin kemiklerini iade etmeye başladığını açıkladı.

3 Tehlike anında serbest atlayış yapan kurbağa Ağaç kurbağasının tehlike anında serbest atlayış yapabildiğini biliyor muydunuz?

4 Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpekle ilgili bir açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli ve Muharrem İnce'den geldi.

5 İlkay'ın arabasına saldırdılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için İlkay'ı her maç ıslıklayan Alman holiganlar, bu kez yıldız futbolcunun arabasına saldırdı.

6 Ruhani, galibiyetin keyfini böyle çıkardı İran ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası maçında, Tahran ekibinin galip gelirken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani maçı evinde forması ve pijamalarıyla takip etti.