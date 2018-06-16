Bahçeli'den hayvan haklarına iyileştirme sözü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek, kurtarılamadı.
Herkesi derinden etkileyen olay karşısında parti liderleri de sessiz kalmadı.
"İYİLEŞTİRME SAĞLAYACAĞIZ"
MHP Lideri Devlet Bahçeli vahşetle ilgili, "Hayvanları koruma kanununda gerekli iyileştirmeyi sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
BİR AÇIKLAMADA İNCE'DEN
Twitter hesabından açıklama yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Vicdan! Vicdan. Nasıl yapılır bu! Bu vahşet, yapanın yanına kar kalmayacak. Yazıklar olsun." dedi.
"ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR"
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.
Bacakları kesilen yavru köpek kurtarılamadı VİDEO