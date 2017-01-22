taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Bahçeli'den İlhan Cavcav için taziye mesajı

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, tüm futbol camiasını yasa boğdu.

22.01.2017 - 13:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

İlhan Cavcav'ın geride bıraktığı eser ve çalışmalarıyla her zaman yad edileceğini belirten MHP lideri Bahçeli'nin taziye mesajı şöyle:

"Türk futbol hayatında büyük ve derin izleri bulunan, ömrü mücadeleyle geçmiş olan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Aynı zamanda saygın ve ülkesine gönülden bağlı bir işadamı unvanı taşıyan Merhum Cavcav'ın hizmetleri unutulmayacak, geride bıraktığı eser ve çalışmaları her zaman hayır ve şükranla yâd edilecektir. Ebediyete irtihal eden Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimi bildiriyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

Bülent Arınç Erdoğan'dan özür diledi iddiası

223
Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor

28
FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

FETÖ'cü Zaman yazarı Ünal'ın Lewinsky skandalı itirafı

40
AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

AK Parti binasına saldıran terörist yakalandı

152
İlhan Cavcav hayatını kaybetti

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

74
PKK'nın katlettiği yüzler Avrupa Konseyi'nde sergilenecek

PKK'nın katlettiği yüzler Avrupa Konseyi'nde sergilenecek

39
Trump ilk ziyaretini CIA merkezine yaptı

Trump ilk ziyaretini CIA merkezine yaptı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM