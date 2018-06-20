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Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin kahramanı olan İsmail Metin Temel'in apoletini sökmek isteyen İnce'ye Devlet Bahçeli'den sert uyarı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 23:54..
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Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler

Muharrem İnce'nin "İsmail Metin Temel'in apoletini sökeceğim" sözlerine cevap veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Haddini bilsin" dedi.

"DİŞLERİNİ SÖKERLER"

Muharrem İnce'nin TSK'dan özür dilemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Onu bir dağın başına tek başına bıraksak 24 saat kalamaz. Afrin kahramanı hakkında böyle konuşma hakkını kim veriyor." şeklinde konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı İnce'nin sözlerine sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Ne demek apoletini sökeceğim. Adamın dişlerini sökerler, haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler VİDEO

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