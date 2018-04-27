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Bahçeli başkan yardımcısı olmayacağını açıkladı

Cumhur ittifakının seçimde başarıya ulaşması halinde kabine de yer alıp almayacağı sorulan MHP Lideri Bahçeli, böyle bir niyetinin olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 13:19..
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Bahçeli başkan yardımcısı olmayacağını açıkladı

Gazetecilerle bir araya gelen Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur ittifakının seçimlerde başarıyla sonuçlandığı takdirde, başkan yardımcılığını istemediğini söyleyerek partisinin böyle bir arzusunun olmadığını belirtti.

"BÖYLE BİR ARZUMUZ YOK"

Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz.

MHP böyle bir duruma düşemez. Böyle bir arzumuz da, pazarlığımız da yok, niyetimiz de yok. Demek ki arzu olmazsa niyet olmazsa pazarlama da yoksa o zaman biz parti olarak yolumuza devam edeceğiz demektir."

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