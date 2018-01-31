Bahçeli'den MHP'ye Afrin genelgesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti teşkilatının Afrin konusunda dikkatli olmasını istedi ve bir takım uyarılarda bulundu.

"TÜRKİYE TEHLİKELERLE BOĞUŞMAKTADIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, hiçbir kanunsuz eylem ve gösteriye iltifat ve itibar edilmeyecektir" dedi.

"TERÖR YUVALARININ TEMİZLİĞİ MİLLİ BİR MECBURİYET"

Bahçeli genelgede şu ifadeleri kullandı:

"PKK/PYD tarafından istilaya uğrayan, yöre halkına eziyet ve zulmedilen Afrin’in, ardından diğer terör yuvalarının tepeden tırnağa temizliği milli bir mecburiyet, ahlaki ve hukuki bir mükellefiyettir.

Türkiye’nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş ahlaki ve milli ittifak ruhunun, beka ve birliğimizi teminat altına alıp küresel ve bölgesel kanlı operasyon ve oluşumlara karşı set çekeceği çok iyi bilinmelidir."