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Bahçeli'den referandum açıklaması

Devlet Bahçeli, "MHP, Meclis'teki kararlılığını referandumda da ortaya koyacaktır" dedi.

22.01.2017 - 14:35
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Bahçeli'den referandum açıklaması

Bahçeli'den referandum açıklaması

Anayasa Değişikliğinin referanduma gitmesine ilişkin açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Anayasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk tur oylaması 9 Ocak 2017’da başlayıp 15 Ocak 2017’da bitmiştir. Bahse konu kanun teklifinin ikinci turu ise 18 Ocak 2017’da başlayıp 21 Ocak 2017’de tamamlanmıştır. TBMM çok verimli, etkin ve yoğun bir dönem geçirmiştir. Milli iradeyi onurla temsil eden değerli milletvekili arkadaşlarım, milli sorumluluğun gereğini yerine getirmişlerdir.

SÖZ VE KARAR BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİNDİR

TBMM’de kabul edilen değişikliğin Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve nettir. Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir. Aziz milletimiz anayasa değişikliğiyle ilgili hükmünü verecek ve bu herkes için bağlayıcı olup kesinlik içerecektir.

MHP, KARARLILIĞINI REFERANDUMDA DA ORTAYA KOYACAK

Meclis'teki kararlılığını referandumda da ortaya koyacaktır"

CHP'YE: PARTİMİZİ TUTARSIZLIKLA SUÇLAYANLARIN...

Diğer yandan MHP hakkında "bakan rüşveti" iddiası ortaya atan CHP'lilere de şunları söyledi:

"Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır.

BUNU ANLAMAYAN DAR KAFALILAR..

MHP, ne ilkelerinden, ne ülkülerinden, ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam millet eseridir. Bunu anlamayan dar kafalıların, kriz ve kaosa yatırım yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP’yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır.

MHP MİLLETVEKİLLERİ OLUMLU OY KULLANARAK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTI

MHP, devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır.

Özellikle 9 Ocak’tan itibaren partimizin değerli milletvekillerinin olağanüstü bir mücadele azmi göstermeleri her türlü tahrik ve iftiraya karşı sabır ve inançtan bir duvar örmeleri takdir edilecek bir vakarın ispatıdır. Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır"

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