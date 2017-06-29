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Bahçeli'den uyum yasaları açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin gönderdiği iç tüzük çalışmasının değerlendirildiğini söyledi.

29.06.2017 - 15:47
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Ak Parti, Meclis çalışmalarını hızlandıracak değişiklik paketini hazırlayarak, MHP’ye sundu. MHP ve AK Parti arasındaki iç tüzük trafiği 15 Temmuz’a kadar devam edecek.

"MAKUL ÖLÇÜDE DESTEK VERECEĞİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili olarak "Değerlendirme sonucunda uyum yasalarına makul ölçülerde destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ FATİHA OKUYANLAR, O ZAMANLAR FETULLAH'IN MEKTUPLARINI OKUYORDU"

Bugünkü MYK toplantısında partililere seslenen Bahçeli, isim vermeden Meral Akşener'e göndermede bulundu.

Kurultay iptali sonrası ,"Adaletin ruhuna Fatiha" yorumunda bulunan Akşener'e, MHP lideri "Son karar bizim lehimize çıktı ancak daha önce de onların lehine çıkan kararlar vardı. Şimdi adaletin ruhuna Fatiha okuyanlar, o zaman her halde Fetullah Gülen'in mektuplarını okuyordu." şeklinde tepki gösterdi.

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