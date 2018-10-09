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Bahçeli'den uzman çavuşlara kadro sözü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesinin tarihi bir görev olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 11:55..
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, konuşması sırasında verdikleri sözleri tutacaklarını vurgulayarak, "Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3 bin 600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir." dedi.

Bahçeli'den uzman çavuşlara kadro sözü

"KAHRAMANLAR YÜZÜSTÜ BIRAKILAMAZ"

Bahçeli'nin sözleri şöyle: "Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz."

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