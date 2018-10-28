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Bahçeli'den vekillere bütçe talimatı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, vekillerine CHP, HDP ve İyi Parti'yle yan yana durmama talimatı verdi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 12:15..
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Bahçeli'den vekillere bütçe talimatı

Geçtiğimiz günlerde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İyi Parti'nin verdiği önerge Meclis'te görüşülmüştü. MHP'nin önergeye ilk turda destek vermesi Cumhur İttifakı'nın bittiği, muhalefetin Meclis'te çoğunluğu yakaladığı yorumlarına neden oldu.

Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, araya girerek MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden almıştı. İkinci turda MHP, AK Parti'nin tarafına geçerek Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini gösterdi.

Meclis'te yaşanan bu olay gündeme otururken Devlet Bahçeli'nin bütçe görüşmelerinde tavrının ne olacağı merak ediliyordu.

HASSASİYETİNİ DİLE GETİRDİ

TBMM kulislerinden yansıyan habgere göre Bahçeli, vekillerine bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirdi.

Bahçeli, Meclis'e gelen 2019 bütçesi için, partisine "Bütçe Meclis'ten geçecek" talimatı verdi.

CHP-HDP-İYİ PARTİ İLE YAN YANA DURMAYIN TALİMATI

MHP lideri ayrıca, bundan sonra CHP, HDP ve İyi Parti ile yan yana durma anlamına gelen tutumlardan kaçınılması talimatı verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar önergesi reddedildi VİDEO

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