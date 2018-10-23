Bahçeli'den yeni açıklama: Cumhur İttifakı devam ediyor

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Yerel seçimlerde yolumuzu kendimiz çizeceğiz" diyen Bahçeli, 2019 yerel seçimlerinde hiçbir partiyle ittifak yapılmayacağını açıkladı.

"CUMHUR İTTİFAKI DURUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasının ardından Meclis'te gazetecilerin sorusu üzerine "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok." açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkaracaklarını da söyledi.

Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"HİÇBİR İTTİFAK BİR TARAFIN YOK SAYILMASIYLA DEVAM EDEMEZ"

"Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir.

"KRONİKLEŞMİŞ SÜRECİ UZATMANIN ALEMİ YOK"

Heyetler görüştü görüşmedi, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.

"HER SEÇİM BÖLGESİNDE KENDİ ADAYIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Türkiye'nin her seçim bölgesinde kendi adayımızı göstereceğiz. MHP, ittifaktan, Meclis çalışmalarından çekilerse AK Parti'nin Meclis çalışmalarındaki işi kolay olmaz. Meclis'te konulara göre de olsa yeni ortaklar aramak zorunda kalır."