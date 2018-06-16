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Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

İstanbul'da partililerle buluşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk bayrağı simgesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 15:30..
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Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

Milliyetçi Hareket Partisi Genele Başkanı Devlet Bahçeli, partililerle İstanbul'da bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bahçeli, Türk bayrağı simgesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Devlet Bahçeli yeni sistemi anlattı-VİDEO

"KIRMIZI BAĞIMSIZ YARGI"

Devlet Bahçeli, önce sade kırmızı bir kart göstererek bunun bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığının önemli bir unsuru olduğunu söyledi.

Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

"AY YASAMAYI TEMSİL EDİYOR"

Ardından bu kez üzerinde hilal bulunan bir kırmızı kart çıkardı. Bu kartın da kuıvvetler ayrımının yasama, denetim unsuru olduğunu söyledi.

Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

"YILDIZ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

Bir sonraki kırmızı kartı çıkardığında ise üzerinde yalnızca yıldız vardı. Bahçeli bunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini temsil ettiğini söyledi.

Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

24 HAZİRAN'DAN SONRA YENİ SİSTEM

MHP lideri son olarak, Türkiye bayrağının olduğu kartı çıkararak bunun 24 Haziran'da uygulamaya konulacak olan ay-yıldız sistemi olduğunu söyledi. Bahçeli'nin bu anlatımı salonda partililerden büyük alkış aldı.

Bahçeli'den yeni sisteme ay-yıldızlı örnek

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