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Bahçelievler'de 1.2 milyonluk soygun

İstanbul Bahçelievler'de kurye aracın önünü kesen hırsızlar, 1.2 milyonluk dev bir soygun gerçekleştirdi.

DHA | 08.05.2018 - 11:54..
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Olay saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Kuyumcukent'ten çıkan 34 BA 4291 plakalı kurye aracını lüks araçla takibe alan şüpheliler kurye aracının önünü kesti.

2 KİŞİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Silahla tehdit ettikleri kurye aracındaki 2 kişiyi etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi alarma geçti.

Bahçelievler'de 1.2 milyonluk soygun

POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkan gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açtı. 4 gaspçı bir elektronik marketin önünde aracı bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak kurye aracı ve gaspçıların bırakıp kaçtığı araçta incelemelerde bulundu. Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler'de 1.2 milyonluk soygun

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