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Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın

Gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA | 25.02.2018 - 04:47..
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Zafer Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında, Hilal Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Apartman sakinleri komşularının dairesinden dumanların yükseldiğini görünce önce yardıma koştu daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü.

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın VİDEO

2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri yangının çıktığı daireden bir anne ve çocuğunu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta kontrolleri yapılan anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmesi sonrası binada duman tahliyesi yaptı. Apartmanın üst katlarına çıkan duman nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bu sırada yangının çıktığı binanın üçüncü katında bulunan bir kadın cama çıkarak yardım çağrısında bulundu. Astım hastası olduğunu camdan bağıran kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadının ilk müdahalesini olay yerinde yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın

İtfaiye ekipleri yangın sonrası, dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişiyi binadan tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Binadan tahliye edilen diğer vatandaşlara ise olay yerinde bulunan ambulanslarda oksijen verilerek ayakta tedavi edildiği görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın

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