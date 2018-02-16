taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7615
EURO
4,7179
ALTIN
164,28
PETR
64,6100

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Bir beyaz eşya mağazasına giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 10 bin lira değerinde ürün çaldı.

İHA | 16.02.2018 - 08:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya ve teknoloji mağazasında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler mağazanın camını kırarak içeri girdi.

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

10 BİN LİRALIK ÜRÜN ÇALDILAR

Kısa süre içerisinde mağaza içerisinde bulunan 7 telefon, 3 tablet ve bir televizyon alan hırsızlar çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken çalınan ürünlerin yaklaşık 10 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Bahçelievler’de beyaz eşya mağazası soygunu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Otomobilde kurcaladığı silahla arkadaşını yaraladı
Konya'da otomobil içerisinde oturan iki kişiden birisi, ruhsatsız tabanca ile oynarken silah ateş aldı.
Polisten kaçan alkollü sürücü: Ben terörist miyim
Konya'da polisin peşine düştüğü alkollü sürücü, yakalandığında pişkin bir şekilde kendini savundu.
Avcılar'da camiinin kütüphane bölümünde yangın çıktı
Avcılar Cihangir Camii'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle dini kitaplar kullanılamaz hale geldi.
Kaçak silah operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

73
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

24
ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

59
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

25
Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti

Hatay sınırına giden sağlıkçı kazada hayatını kaybetti

20
UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA'da gecenin sonuçları

6
Teröristler Mehmetçik'ten kaçmak için her yolu deniyor

Teröristler Mehmetçik'ten kaçmak için her yolu deniyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM