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Bahçelievler'de binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bir iş merkezine düzenlenen operasyonda, 9 bine yakın kaçak cep telefonu bulundu.

DHA | 08.12.2017 - 13:40..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki üç işyerine operasyon düzenledi.

Bahçelievler'de binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi

YAKLAŞIK 9 BİN KAÇAK CEP TELEFONU

Baskında 8 bin 978 kaçak cep telefonu, bin 800 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Polis ekipleri G.G.'yi gözaltına aldı. G.G. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

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