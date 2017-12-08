Bahçelievler'de binlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi

Diyarbakır'da ABD'nin Kudüs kararının ardından tepki için yüzlerce kişi bir araya geldi.

Çeşitli kimyasal maddeler içeren sigara düşük zeka, davranış bozuklukları ve Cerebral Palsy’ye neden olabilir.

Hamileyken sigara içmenin bir zararı daha ortaya çıktı

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Trump'ı hem İsrailliler hem Filistinliler protesto etti

ABD’nin Los Angeles şehrinde, İsrail ve Filistinlilerin bir arada olduğu grup ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanımasını protesto etti.