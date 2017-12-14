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Bahçelievler'de bombalı araç soruşturması

Bahçelievler'de polis tarafından aranan bir minibüste patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

AA | 14.12.2017 - 13:30..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı'nın, bomba yüklü minibüsle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi planlayan ve dünkü operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 kişiyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

7 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü kadın 7 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Bahçelievler'de bombalı araç soruşturması

(Fotoğraf DHA)

60 KG BOMBA BULUNMUŞTU

Polis ekiplerince, dün Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "rdx" türü patlayıcı ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

Bahçelievler'de bombalı araç soruşturması

(Fotoğraf DHA)

Polis ekipleri olaya ilişkin 1 kişiyi gözaltına almış, devam eden çalışmalar kapsamında akşam saatlerinde Fatih'te düzenlenen operasyonda ise 1 kişi daha yakalanmıştı.

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