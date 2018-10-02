Bahçelievler'de hastanede doktora silahlı saldırı

Bahçelievler'de saat 12.30 sıralarında bir özel hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan doktor ameliyata alındı.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Mart ayından beri tedavi için gittiği doktoru Fikren Hacıosman’ı silahla vurarak yaralayan Serhat T., polis ekipleri tarafından Esenler’de bir akrabasının evinde yakalandı.

Zanlı, polis tarafından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şahsın şubeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktığı görüldü.



Hastaneden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart ayından itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12.25 sıralarında saldırıya uğrayan Dr. Hacosman, acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır." denildi.