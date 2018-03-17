Bahçelievler'de iki araç kundaklandı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Yenibosna Merkez Mahallesi'nde iki otomobil kundaklandı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı ancak araçlar kullanılmaz hale geldi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ ANCAK ARAÇLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinde inceleme başlatan polis, kundaklama olayının fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.