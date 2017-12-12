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Bahçelievler'de intihar girişimi

Sokak ortasında başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 12.12.2017 - 03:45..
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Siyavuşpaşa Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kahvehanede oturan Nevzat Aygun arkadaşlarına hava almak için dışarı çıkacağını söyledi.

AĞACIN ALTINDA BAŞINA ATEŞ ETTİ

Dışarıya çıkan Aygun bir süre gezdikten sonra sokakta bulunan bir ağacın altında oturdu. Aygun, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale yaptıktan sonra ağır yaralanan Aygun'u  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.  Olay yeri inceleme ekipleri de intihar girişiminin olduğu yerde deli araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aygun'un tedavisi hastanede devam ediyor.

Bahçelievler'de intihar girişimi VİDEO

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