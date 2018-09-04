Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de gece yarısı bir grup yabancı uyruklu kadın para karşılığı birlikte oldukları adamlarla parada anlaşamayınca tartışmaya başladı.

TEKME, TOKAT, SOPA

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir anda kadınlarla erkekler sokak ortasında tekme, tokat ve sopa ile birbirine girdi.

ADAMI HASTANELİK ETTİ

Bir kadın kavga ettiği adamı sopa ile döverek hastanelik etti. Kadınlardan dayak yiyen adamlar bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Bahçelievler'de kadın ve erkeklerin sopalı kavgası

