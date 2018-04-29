İstanbul Bahçelievler'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Ateş açılan kahvehanede 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.





ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Kimliği belirsiz 4 kişi aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Nedim A.’ya ait kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, sokak içerisinde panik yaşandı. Olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olayda Yusuf G. isimli bir kişi ağır yaralanırken, kahvehane sahibi Nedim A. ile Ahmet K. isimli vatandaş ayaklarından vuruldu.

Kahvehanede bulunan ve olayı yara almadan atlatan vatandaşlar dışarıya doğru kaçarak polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kahvehanede yaptı.

Bahçelievler'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı VİDEO











YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yapılan müdahale sonrasında yaralılar ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baskının ardından olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, özel hareket ekipleri ise olası bir duruma karşı eli tetikte bekledi.

Sevk edilen olay yeri ekipleri kahvehanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.