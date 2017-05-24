Bahçelievler'de otomobil metrobüs yoluna girdi

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Bahçelievler metrobüs durağına yakın bir noktada 22.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan adı öğrenilemeyen 34 AF 4991 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek Sabahat Enez'in kullandığı 34 UY 2711 plakalı aracın önüne aniden kırdı. Bunun üzerine iki araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 AF 4991 plakalı araç savrulup metrobüs yoluna girerek durdu. Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrobüs yoluna giren açta yaralanan sürücüyü, ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı önlem aldı. Kaza sonrası İETT görevlilerinin, metrobüs yolunu kısa süreliğine tek şeritten sağladığı görüldü. Kaza nenediyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çağrılan vinç kaza yapan aracı metrobüs yolundan kaldırarak çekiciye yükledi. Yolun temizlenmesiyle metrobüs seferleri normale döndü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.







