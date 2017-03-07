Bahçelievler’de park halindeki 2 araç yandı

Olay, 01.15 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 2 otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı yandı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde kibrit kutusu bulunurken, polis kundaklama şüphesi konusunda çalışma başlattı.





